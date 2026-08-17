التحليل الفني اليوم لـ Rocket Pool (RPL) توفر صفحة Rocket Pool تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RPL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Rocket Pool أدناه. التسجيل

تغير سعر Rocket Pool (RPL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.353 -- -11.34% -22.51% -20.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Rocket Pool

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Rocket Pool عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 5 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.3576 1.3573 R2 1.3573 1.3569 R1 1.3566 1.3567 PP 1.3563 1.3563 S1 1.3556 1.3559 S2 1.3553 1.3557 S3 1.3546 1.3553

إشارات السوق الخاصة بـ Rocket Pool صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.21M $2.03 M $2.24 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Rocket Pool صافي التدفق سعر RPLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 1.35 2026-08-16 $0.00 M 1.38 2026-08-15 $0.02 M 1.39 2026-08-14 $0.01 M 1.34 2026-08-13 -$0.02 M 1.38 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Rocket Pool (RPL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rocket Pool المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT RPL $1.353 $1.353 $1.353 -1.88% 40.85K (USDT) تداول