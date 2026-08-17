شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Rocket Pool، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Rocket Pool، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RPL

معلومات سعر RPL

ما هو RPL

الوثيقة البيضاء لـ RPL

الموقع الرسمي لـ RPL

اقتصاد توكن RPL

توقعات سعر RPL

سجل RPL

دليل شراء RPL

محول عملة RPL إلى الفيات

عقود RPL الفورية

RPL عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Rocket Pool (RPL)

التحليل الفني اليوم لـ Rocket Pool (RPL)

توفر صفحة Rocket Pool تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RPL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Rocket Pool أدناه.

تغير سعر Rocket Pool (RPL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.353---11.34%-22.51%-20.70%
اعرف المزيد عن سعر Rocket Pool

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Rocket Pool

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Rocket Pool عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 5
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.3576
1.3573
R2
1.3573
1.3569
R1
1.3566
1.3567
PP
1.3563
1.3563
S1
1.3556
1.3559
S2
1.3553
1.3557
S3
1.3546
1.3553

إشارات السوق الخاصة بـ Rocket Pool

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.21M
$2.03 M
$2.24 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Rocket Pool

صافي التدفقسعر RPLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M1.35
2026-08-16$0.00 M1.38
2026-08-15$0.02 M1.39
2026-08-14$0.01 M1.34
2026-08-13-$0.02 M1.38

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Rocket Pool

تداول أسواق Rocket Pool (RPL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rocket Pool المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRPL
$1.353
$1.353$1.353
-1.88%
40.85K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RPL إلى USD

المبلغ

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 1.353 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.