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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول IExec RLC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول IExec RLC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RLC

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التحليل الفني اليوم لـ iExec RLC (RLC)

التحليل الفني اليوم لـ iExec RLC (RLC)

توفر صفحة iExec RLC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RLC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل iExec RLC أدناه.

تغير سعر iExec RLC (RLC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2889--+4.56%+1.72%-29.78%
اعرف المزيد عن سعر iExec RLC

المؤشرات الفنية الخاصة بـ IExec RLC

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ IExec RLC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 7
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 5شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.288
0.288
R2
0.288
0.2879
R1
0.2879
0.2879
PP
0.2879
0.2879
S1
0.2878
0.2878
S2
0.2878
0.2878
S3
0.2877
0.2878

إشارات السوق الخاصة بـ IExec RLC

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.34M
$6.77 M
$7.11 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ IExec RLC

صافي التدفقسعر RLCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.29
2026-08-16$0.00 M0.28
2026-08-15$0.16 M0.29
2026-08-14$0.00 M0.27
2026-08-13-$0.01 M0.27

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن iExec RLC

تداول أسواق iExec RLC (RLC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر iExec RLC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRLC
$0.2891
$0.2891$0.2891
+2.59%
205.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RLC إلى USD

المبلغ

RLC
RLC
USD
USD

1 RLC = 0.2889 USD

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