التحليل الفني اليوم لـ iExec RLC (RLC) توفر صفحة iExec RLC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RLC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل iExec RLC أدناه. التسجيل

تغير سعر iExec RLC (RLC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.2889 -- +4.56% +1.72% -29.78%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ IExec RLC

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ IExec RLC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 7 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 5 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.288 0.288 R2 0.288 0.2879 R1 0.2879 0.2879 PP 0.2879 0.2879 S1 0.2878 0.2878 S2 0.2878 0.2878 S3 0.2877 0.2878

إشارات السوق الخاصة بـ IExec RLC صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.34M $6.77 M $7.11 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.21 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.20 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ IExec RLC صافي التدفق سعر RLCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.29 2026-08-16 $0.00 M 0.28 2026-08-15 $0.16 M 0.29 2026-08-14 $0.00 M 0.27 2026-08-13 -$0.01 M 0.27 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق iExec RLC (RLC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر iExec RLC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT RLC $0.2891 $0.2891 $0.2891 +2.59% 205.39K (USDT) تداول