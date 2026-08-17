التحليل الفني اليوم لـ iExec RLC (RLC)
تغير سعر iExec RLC (RLC)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.2889
|--
|+4.56%
|+1.72%
|-29.78%
المؤشرات الفنية الخاصة بـ IExec RLC
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ IExec RLC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء
|بيع 4
|حيادي 2
|شراء 8
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 2
|حيادي 5
|شراء 5
إشارات السوق الخاصة بـ IExec RLC
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ IExec RLC
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.29
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.28
|2026-08-15
|$0.16 M
|0.29
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.27
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.27
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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