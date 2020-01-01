توكنوميكس iExec RLC (RLC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول iExec RLC (RLC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات iExec RLC (RLC) RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.” الموقع الرسمي: https://iex.ec/ الوثيقة البيضاء: https://www.iex.ec/developers مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/RLC اشتر RLC الآن!

توكنوميكس iExec RLC (RLC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار iExec RLC (RLC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 70.99M $ 70.99M $ 70.99M إجمالي العرض: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M العرض المتداول: $ 72.38M $ 72.38M $ 72.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 85.32M $ 85.32M $ 85.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.7815 $ 4.7815 $ 4.7815 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 السعر الحالي: $ 0.9807 $ 0.9807 $ 0.9807 معرفة المزيد عن سعر iExec RLC (RLC)

توكنوميكس iExec RLC (RLC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس iExec RLC (RLC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RLC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RLC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RLC، استكشف السعر المباشر لتوكن RLC!

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