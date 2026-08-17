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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول RIF، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول RIF، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RIF

معلومات سعر RIF

ما هو RIF

الوثيقة البيضاء لـ RIF

الموقع الرسمي لـ RIF

اقتصاد توكن RIF

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التحليل الفني اليوم لـ RIF (RIF)

التحليل الفني اليوم لـ RIF (RIF)

توفر صفحة RIF تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RIF، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RIF أدناه.

تغير سعر RIF (RIF)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07258--+1.19%-46.51%+3.00%
اعرف المزيد عن سعر RIF

المؤشرات الفنية الخاصة بـ RIF

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ RIF عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 3
شراء 10
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 3شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07239
0.07239
R2
0.07239
0.07238
R1
0.07237
0.07237
PP
0.07236
0.07236
S1
0.07235
0.07236
S2
0.07234
0.07235
S3
0.07233
0.07234

إشارات السوق الخاصة بـ RIF

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.64M
$10.30 M
$11.94 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.56 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ RIF

صافي التدفقسعر RIFUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.07
2026-08-16-$0.06 M0.07
2026-08-15-$0.09 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13-$0.13 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق RIF (RIF) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RIF المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRIF
$0.07253
$0.07253$0.07253
+4.52%
1.06M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RIF إلى USD

المبلغ

RIF
RIF
USD
USD

1 RIF = 0.07258 USD

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