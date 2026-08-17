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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Raydium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Raydium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RAY

معلومات سعر RAY

ما هو RAY

الوثيقة البيضاء لـ RAY

الموقع الرسمي لـ RAY

اقتصاد توكن RAY

توقعات سعر RAY

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التحليل الفني اليوم لـ Raydium (RAY)

التحليل الفني اليوم لـ Raydium (RAY)

توفر صفحة Raydium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RAY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Raydium أدناه.

تغير سعر Raydium (RAY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.6187---3.80%-7.44%-11.56%
اعرف المزيد عن سعر Raydium

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Raydium

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Raydium عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 4
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.6187
0.6186
R2
0.6186
0.6184
R1
0.6183
0.6183
PP
0.6182
0.6182
S1
0.6179
0.618
S2
0.6178
0.6179
S3
0.6175
0.6178

إشارات السوق الخاصة بـ Raydium

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$3.30 M
$3.60 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Raydium

صافي التدفقسعر RAYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.11 M0.62
2026-08-16$0.02 M0.62
2026-08-15-$0.02 M0.62
2026-08-14-$0.04 M0.62
2026-08-13$0.01 M0.63

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Raydium

تداول أسواق Raydium (RAY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Raydium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRAY
$0.6185
$0.6185$0.6185
-0.70%
97.13K (USDT)
/USDCRAY
$0.6183
$0.6183$0.6183
-0.67%
40.48K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RAY إلى USD

المبلغ

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 0.6187 USD

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