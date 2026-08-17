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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SuperRare، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SuperRare، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو RARE

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التحليل الفني اليوم لـ SuperRare (RARE)

التحليل الفني اليوم لـ SuperRare (RARE)

توفر صفحة SuperRare تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RARE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SuperRare أدناه.

تغير سعر SuperRare (RARE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01251---7.34%+0.56%-20.07%
اعرف المزيد عن سعر SuperRare

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SuperRare

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SuperRare عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 4
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01247
0.01247
R2
0.01247
0.01246
R1
0.01246
0.01246
PP
0.01246
0.01246
S1
0.01245
0.01245
S2
0.01245
0.01245
S3
0.01244
0.01245

إشارات السوق الخاصة بـ SuperRare

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.68M
$22.58 M
$24.26 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.88 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.87 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SuperRare

صافي التدفقسعر RAREUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.08 M0.01
2026-08-16$0.03 M0.01
2026-08-15$0.04 M0.01
2026-08-14-$0.04 M0.01
2026-08-13-$0.34 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SuperRare (RARE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SuperRare المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRARE
$0.01249
$0.01249$0.01249
+4.34%
10.52M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RARE إلى USD

المبلغ

RARE
RARE
USD
USD

1 RARE = 0.01251 USD

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