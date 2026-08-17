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المزيد عن RAD

معلومات سعر RAD

ما هو RAD

الوثيقة البيضاء لـ RAD

الموقع الرسمي لـ RAD

اقتصاد توكن RAD

توقعات سعر RAD

سجل RAD

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التحليل الفني اليوم لـ Radicle (RAD)

التحليل الفني اليوم لـ Radicle (RAD)

توفر صفحة Radicle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RAD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Radicle أدناه.

تغير سعر Radicle (RAD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2297--+9.06%+7.43%-25.81%
اعرف المزيد عن سعر Radicle

تدفق رأس المال الخاص بـ Radicle

صافي التدفقسعر RADUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.23
2026-08-16-$0.04 M0.23
2026-08-15-$0.06 M0.23
2026-08-14-$0.05 M0.23
2026-08-13-$0.13 M0.24

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Radicle

تداول أسواق Radicle (RAD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Radicle المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRAD
$0.2297
$0.2297$0.2297
+1.10%
301.86K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RAD إلى USD

المبلغ

RAD
RAD
USD
USD

1 RAD = 0.2297 USD

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