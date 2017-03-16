شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Qtum، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Qtum، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن QTUM

معلومات سعر QTUM

ما هو QTUM

الوثيقة البيضاء لـ QTUM

الموقع الرسمي لـ QTUM

اقتصاد توكن QTUM

توقعات سعر QTUM

سجل QTUM

دليل شراء QTUM

محول عملة QTUM إلى الفيات

عقود QTUM الفورية

QTUM عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Qtum (QTUM)

التحليل الفني اليوم لـ Qtum (QTUM)

توفر صفحة Qtum تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ QTUM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Qtum أدناه.

تغير سعر Qtum (QTUM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.6826--+2.56%-0.70%-22.30%
اعرف المزيد عن سعر Qtum

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Qtum

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Qtum عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.6817
0.6816
R2
0.6816
0.6816
R1
0.6816
0.6816
PP
0.6815
0.6815
S1
0.6815
0.6815
S2
0.6814
0.6815
S3
0.6814
0.6814

إشارات السوق الخاصة بـ Qtum

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$1.29 M
$1.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.44 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Qtum

صافي التدفقسعر QTUMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.68
2026-08-16-$0.02 M0.68
2026-08-15-$0.04 M0.68
2026-08-14$0.03 M0.69
2026-08-13-$0.02 M0.66

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Qtum

تداول أسواق Qtum (QTUM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Qtum المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTQTUM
$0.6828
$0.6828$0.6828
+0.20%
91.05K (USDT)
/USDCQTUM
$0.6819
$0.6819$0.6819
-0.20%
79.31K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة QTUM إلى USD

المبلغ

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 0.6826 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.