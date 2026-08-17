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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Quack AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Quack AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن Q

معلومات سعر Q

ما هو Q

الوثيقة البيضاء لـ Q

الموقع الرسمي لـ Q

اقتصاد توكن Q

توقعات سعر Q

سجل Q

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التحليل الفني اليوم لـ Quack AI (Q)

التحليل الفني اليوم لـ Quack AI (Q)

توفر صفحة Quack AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ Q، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Quack AI أدناه.

تغير سعر Quack AI (Q)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.021885---9.06%+10.46%+1.68%
اعرف المزيد عن سعر Quack AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Quack AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Quack AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 1
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.021921
0.02192
R2
0.02192
0.021919
R1
0.021919
0.021919
PP
0.021918
0.021918
S1
0.021917
0.021917
S2
0.021916
0.021917
S3
0.021915
0.021916

إشارات السوق الخاصة بـ Quack AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.47M
$6.32 M
$6.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Quack AI

صافي التدفقسعر QUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.02
2026-08-16$0.01 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Quack AI (Q) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Quack AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTQ
$0.021885
$0.021885$0.021885
-19.84%
6.10M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة Q إلى USD

المبلغ

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.021885 USD

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