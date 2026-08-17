التحليل الفني اليوم لـ Quack AI (Q) توفر صفحة Quack AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ Q، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Quack AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Quack AI (Q) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.021885 -- -9.06% +10.46% +1.68%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Quack AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Quack AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 1 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.021921 0.02192 R2 0.02192 0.021919 R1 0.021919 0.021919 PP 0.021918 0.021918 S1 0.021917 0.021917 S2 0.021916 0.021917 S3 0.021915 0.021916

إشارات السوق الخاصة بـ Quack AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.47M $6.32 M $6.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Quack AI صافي التدفق سعر QUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.02 2026-08-16 $0.01 M 0.03 2026-08-15 $0.00 M 0.02 2026-08-14 $0.00 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Quack AI (Q) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Quack AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT Q $0.021885 $0.021885 $0.021885 -19.84% 6.10M (USDT) تداول