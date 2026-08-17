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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pyth Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pyth Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PYTH

معلومات سعر PYTH

ما هو PYTH

الوثيقة البيضاء لـ PYTH

الموقع الرسمي لـ PYTH

اقتصاد توكن PYTH

توقعات سعر PYTH

سجل PYTH

دليل شراء PYTH

محول عملة PYTH إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Pyth Network (PYTH)

التحليل الفني اليوم لـ Pyth Network (PYTH)

توفر صفحة Pyth Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PYTH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pyth Network أدناه.

تغير سعر Pyth Network (PYTH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0391---8.48%-19.10%+1.53%
اعرف المزيد عن سعر Pyth Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pyth Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pyth Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 6
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 2شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03904
0.03904
R2
0.03904
0.03903
R1
0.03903
0.03903
PP
0.03903
0.03903
S1
0.03902
0.03902
S2
0.03902
0.03902
S3
0.03901
0.03902

إشارات السوق الخاصة بـ Pyth Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$5.94 M
$5.93 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.88 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.95 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.89 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pyth Network

صافي التدفقسعر PYTHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$0.06 M0.04
2026-08-15-$0.16 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13-$0.04 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pyth Network

تداول أسواق Pyth Network (PYTH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pyth Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPYTH
$0.0391
$0.0391$0.0391
-0.88%
3.83M (USDT)
/USDCPYTH
$0.03905
$0.03905$0.03905
-0.88%
1.40M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PYTH إلى USD

المبلغ

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.0391 USD

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