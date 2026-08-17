التحليل الفني اليوم لـ Pyth Network (PYTH) توفر صفحة Pyth Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PYTH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pyth Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Pyth Network (PYTH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0391 -- -8.48% -19.10% +1.53%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pyth Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pyth Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 6 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 4 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03904 0.03904 R2 0.03904 0.03903 R1 0.03903 0.03903 PP 0.03903 0.03903 S1 0.03902 0.03902 S2 0.03902 0.03902 S3 0.03901 0.03902

إشارات السوق الخاصة بـ Pyth Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.01M $5.94 M $5.93 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.86 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.88 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.95 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.89 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Pyth Network صافي التدفق سعر PYTHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.04 2026-08-16 -$0.06 M 0.04 2026-08-15 -$0.16 M 0.04 2026-08-14 -$0.06 M 0.04 2026-08-13 -$0.04 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Pyth Network (PYTH) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pyth Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PYTH $0.0391 $0.0391 $0.0391 -0.88% 3.83M (USDT) تداول / USDC PYTH $0.03905 $0.03905 $0.03905 -0.88% 1.40M (USDT) تداول