توكنوميكس Pyth Network (PYTH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pyth Network (PYTH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pyth Network (PYTH) The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. الموقع الرسمي: https://pyth.network/ الوثيقة البيضاء: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 اشتر PYTH الآن!

توكنوميكس Pyth Network (PYTH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pyth Network (PYTH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 687.70M $ 687.70M $ 687.70M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4 $ 4 $ 4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 السعر الحالي: $ 0.1196 $ 0.1196 $ 0.1196 معرفة المزيد عن سعر Pyth Network (PYTH)

توكنوميكس Pyth Network (PYTH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pyth Network (PYTH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PYTH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PYTH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PYTH، استكشف السعر المباشر لتوكن PYTH!

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