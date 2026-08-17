التحليل الفني اليوم لـ Vulcan Forged PYR (PYR)
توفر صفحة Vulcan Forged PYR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PYR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Vulcan Forged PYR أدناه.
تغير سعر Vulcan Forged PYR (PYR)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.02573
|--
|-59.27%
|-77.21%
|-90.17%
تدفق رأس المال الخاص بـ Vulcan Forged PYR
صافي التدفقسعر PYRUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.05 M
|0.03
|2026-08-16
|-$0.10 M
|0.04
|2026-08-15
|-$0.02 M
|0.05
|2026-08-14
|-$0.08 M
|0.06
|2026-08-13
|-$0.07 M
|0.06
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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تداول أسواق Vulcan Forged PYR (PYR) على MEXC
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.02563
$0.02563$0.02563
-37.60%
6.07M (USDT)
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