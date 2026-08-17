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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FC Porto Fan Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FC Porto Fan Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PORTO

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التحليل الفني اليوم لـ FC Porto Fan Token (PORTO)

التحليل الفني اليوم لـ FC Porto Fan Token (PORTO)

توفر صفحة FC Porto Fan Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PORTO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FC Porto Fan Token أدناه.

تغير سعر FC Porto Fan Token (PORTO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.4236---8.26%-6.82%-43.40%
اعرف المزيد عن سعر FC Porto Fan Token

تدفق رأس المال الخاص بـ FC Porto Fan Token

صافي التدفقسعر PORTOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.42
2026-08-16$0.00 M0.43
2026-08-15$0.01 M0.43
2026-08-14-$0.01 M0.42
2026-08-13$0.00 M0.43

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FC Porto Fan Token

تداول أسواق FC Porto Fan Token (PORTO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FC Porto Fan Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPORTO
$0.4236
$0.4236$0.4236
-2.13%
119.02K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PORTO إلى USD

المبلغ

PORTO
PORTO
USD
USD

1 PORTO = 0.4236 USD

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