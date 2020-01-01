توكنوميكس FC Porto Fan Token (PORTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FC Porto Fan Token (PORTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FC Porto Fan Token (PORTO) FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. الموقع الرسمي: https://www.fcporto.pt/ مستكشف الكتل: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 اشتر PORTO الآن!

توكنوميكس FC Porto Fan Token (PORTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FC Porto Fan Token (PORTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M إجمالي العرض: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M العرض المتداول: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.63M $ 35.63M $ 35.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 السعر الحالي: $ 0.8908 $ 0.8908 $ 0.8908 معرفة المزيد عن سعر FC Porto Fan Token (PORTO)

توكنوميكس FC Porto Fan Token (PORTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FC Porto Fan Token (PORTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PORTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PORTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PORTO، استكشف السعر المباشر لتوكن PORTO!

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