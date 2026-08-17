التحليل الفني اليوم لـ Polygon Ecosystem (POL) توفر صفحة Polygon Ecosystem تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Polygon Ecosystem أدناه. التسجيل

تغير سعر Polygon Ecosystem (POL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07848 -- -0.06% -3.66% -12.21%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Polygon Ecosystem

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Polygon Ecosystem عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07832 0.07832 R2 0.07832 0.07832 R1 0.07832 0.07832 PP 0.07832 0.07832 S1 0.07832 0.07832 S2 0.07832 0.07832 S3 0.07832 0.07832

إشارات السوق الخاصة بـ Polygon Ecosystem صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.05M $4.73 M $4.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.27M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.55 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.28 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $6.58 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $6.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Polygon Ecosystem صافي التدفق سعر POLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.30 M 0.08 2026-08-16 $0.00 M 0.08 2026-08-15 -$0.08 M 0.08 2026-08-14 -$0.32 M 0.07 2026-08-13 -$0.24 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Polygon Ecosystem (POL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Polygon Ecosystem المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT POL $0.07845 $0.07845 $0.07845 +3.96% 1.55M (USDT) تداول / USDC POL $0.07826 $0.07826 $0.07826 +3.82% 758.58K (USDT) تداول