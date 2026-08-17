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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Polygon Ecosystem، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Polygon Ecosystem، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو POL

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التحليل الفني اليوم لـ Polygon Ecosystem (POL)

التحليل الفني اليوم لـ Polygon Ecosystem (POL)

توفر صفحة Polygon Ecosystem تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Polygon Ecosystem أدناه.

تغير سعر Polygon Ecosystem (POL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07848---0.06%-3.66%-12.21%
اعرف المزيد عن سعر Polygon Ecosystem

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Polygon Ecosystem

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Polygon Ecosystem عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07832
0.07832
R2
0.07832
0.07832
R1
0.07832
0.07832
PP
0.07832
0.07832
S1
0.07832
0.07832
S2
0.07832
0.07832
S3
0.07832
0.07832

إشارات السوق الخاصة بـ Polygon Ecosystem

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.05M
$4.73 M
$4.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.27M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.55 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.58 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Polygon Ecosystem

صافي التدفقسعر POLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.30 M0.08
2026-08-16$0.00 M0.08
2026-08-15-$0.08 M0.08
2026-08-14-$0.32 M0.07
2026-08-13-$0.24 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Polygon Ecosystem

تداول أسواق Polygon Ecosystem (POL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Polygon Ecosystem المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOL
$0.07845
$0.07845$0.07845
+3.96%
1.55M (USDT)
/USDCPOL
$0.07826
$0.07826$0.07826
+3.82%
758.58K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة POL إلى USD

المبلغ

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.07847 USD

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