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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pangolin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pangolin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Pangolin (PNG)

التحليل الفني اليوم لـ Pangolin (PNG)

توفر صفحة Pangolin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PNG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pangolin أدناه.

تغير سعر Pangolin (PNG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01932---5.58%-8.83%-31.42%
اعرف المزيد عن سعر Pangolin

تدفق رأس المال الخاص بـ Pangolin

صافي التدفقسعر PNGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pangolin

PNG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PNG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PNG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Pangolin (PNG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pangolin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPNG
$0.01933
$0.01933$0.01933
-1.82%
3.10M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PNG إلى USD

المبلغ

PNG
PNG
USD
USD

1 PNG = 0.01932 USD

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