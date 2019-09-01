شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Phala، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Phala، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PHA

معلومات سعر PHA

ما هو PHA

الوثيقة البيضاء لـ PHA

الموقع الرسمي لـ PHA

اقتصاد توكن PHA

توقعات سعر PHA

سجل PHA

دليل شراء PHA

محول عملة PHA إلى الفيات

عقود PHA الفورية

PHA عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Phala (PHA)

التحليل الفني اليوم لـ Phala (PHA)

توفر صفحة Phala تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PHA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Phala أدناه.

تغير سعر Phala (PHA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02184---12.89%-3.11%-34.24%
اعرف المزيد عن سعر Phala

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Phala

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Phala عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 9
شراء 8
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 5شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02178
0.02178
R2
0.02178
0.02177
R1
0.02177
0.02177
PP
0.02177
0.02177
S1
0.02176
0.02176
S2
0.02176
0.02176
S3
0.02175
0.02176

إشارات السوق الخاصة بـ Phala

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.58M
$10.42 M
$11.00 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.42 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.39 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Phala

صافي التدفقسعر PHAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.02
2026-08-16-$0.04 M0.02
2026-08-15$0.02 M0.02
2026-08-14-$0.03 M0.02
2026-08-13$0.06 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Phala

تداول أسواق Phala (PHA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Phala المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPHA
$0.02184
$0.02184$0.02184
-0.63%
3.21M (USDT)
/USDCPHA
$0.0218
$0.0218$0.0218
-0.77%
2.43M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PHA إلى USD

المبلغ

PHA
PHA
USD
USD

1 PHA = 0.02184 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.