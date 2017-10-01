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المزيد عن OXT

معلومات سعر OXT

ما هو OXT

الوثيقة البيضاء لـ OXT

الموقع الرسمي لـ OXT

اقتصاد توكن OXT

توقعات سعر OXT

سجل OXT

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التحليل الفني اليوم لـ Orchid (OXT)

التحليل الفني اليوم لـ Orchid (OXT)

توفر صفحة Orchid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OXT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Orchid أدناه.

تغير سعر Orchid (OXT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007504---24.89%-59.14%-23.77%
اعرف المزيد عن سعر Orchid

تدفق رأس المال الخاص بـ Orchid

صافي التدفقسعر OXTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Orchid

تداول أسواق Orchid (OXT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Orchid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOXT
$0.007504
$0.007504$0.007504
+1.52%
8.13M (USDT)
/ETHOXT
$0.000003948
$0.000003948$0.000003948
+0.99%
658.89K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OXT إلى USD

المبلغ

OXT
OXT
USD
USD

1 OXT = 0.007504 USD

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