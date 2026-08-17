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المزيد عن OSMO

معلومات سعر OSMO

ما هو OSMO

الوثيقة البيضاء لـ OSMO

الموقع الرسمي لـ OSMO

اقتصاد توكن OSMO

توقعات سعر OSMO

سجل OSMO

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محول عملة OSMO إلى الفيات

عقود OSMO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Osmosis (OSMO)

التحليل الفني اليوم لـ Osmosis (OSMO)

توفر صفحة Osmosis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OSMO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Osmosis أدناه.

تغير سعر Osmosis (OSMO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03006---0.67%-7.99%-53.79%
اعرف المزيد عن سعر Osmosis

تدفق رأس المال الخاص بـ Osmosis

صافي التدفقسعر OSMOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.03
2026-08-16-$0.01 M0.03
2026-08-15-$0.03 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.01 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Osmosis

تداول أسواق Osmosis (OSMO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Osmosis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOSMO
$0.03006
$0.03006$0.03006
-0.89%
2.39M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OSMO إلى USD

المبلغ

OSMO
OSMO
USD
USD

1 OSMO = 0.03006 USD

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