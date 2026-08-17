شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Orca، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Orca، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ORCA

معلومات سعر ORCA

ما هو ORCA

الموقع الرسمي لـ ORCA

اقتصاد توكن ORCA

توقعات سعر ORCA

سجل ORCA

دليل شراء ORCA

محول عملة ORCA إلى الفيات

عقود ORCA الفورية

ORCA عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Orca (ORCA)

التحليل الفني اليوم لـ Orca (ORCA)

توفر صفحة Orca تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ORCA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Orca أدناه.

تغير سعر Orca (ORCA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.0507---1.74%-10.11%-23.85%
اعرف المزيد عن سعر Orca

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Orca

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Orca عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.0503
1.0496
R2
1.0496
1.0492
R1
1.0493
1.049
PP
1.0486
1.0486
S1
1.0483
1.0482
S2
1.0476
1.048
S3
1.0473
1.0476

إشارات السوق الخاصة بـ Orca

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$1.72 M
$1.74 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Orca

صافي التدفقسعر ORCAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M1.06
2026-08-16$0.00 M1.04
2026-08-15$0.05 M1.05
2026-08-14-$0.03 M1.02
2026-08-13-$0.01 M1.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Orca

تداول أسواق Orca (ORCA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Orca المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTORCA
$1.0507
$1.0507$1.0507
+0.75%
56.93K (USDT)
/USDCORCA
$1.0515
$1.0515$1.0515
+1.12%
52.89K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ORCA إلى USD

المبلغ

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1.0507 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.