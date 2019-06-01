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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Harmony، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Harmony، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ONE

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الموقع الرسمي لـ ONE

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التحليل الفني اليوم لـ Harmony (ONE)

التحليل الفني اليوم لـ Harmony (ONE)

توفر صفحة Harmony تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Harmony أدناه.

تغير سعر Harmony (ONE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0006939---45.41%-39.93%-65.43%
اعرف المزيد عن سعر Harmony

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Harmony

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Harmony عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 21
حيادي 2
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0007073
0.000707
R2
0.000707
0.0007069
R1
0.0007069
0.0007068
PP
0.0007066
0.0007066
S1
0.0007065
0.0007065
S2
0.0007062
0.0007064
S3
0.0007061
0.0007062

إشارات السوق الخاصة بـ Harmony

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.05M
$2.43 M
$2.48 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.84 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.79 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Harmony

صافي التدفقسعر ONEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15$0.17 M0.00
2026-08-14-$0.09 M0.00
2026-08-13-$0.24 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Harmony (ONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Harmony المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONE
$0.0006939
$0.0006939$0.0006939
-4.74%
185.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ONE إلى USD

المبلغ

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0.0006939 USD

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