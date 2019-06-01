التحليل الفني اليوم لـ Harmony (ONE) توفر صفحة Harmony تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Harmony أدناه. التسجيل

تغير سعر Harmony (ONE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0006939 -- -45.41% -39.93% -65.43%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Harmony

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Harmony عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 21 حيادي 2 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0007073 0.000707 R2 0.000707 0.0007069 R1 0.0007069 0.0007068 PP 0.0007066 0.0007066 S1 0.0007065 0.0007065 S2 0.0007062 0.0007064 S3 0.0007061 0.0007062

إشارات السوق الخاصة بـ Harmony صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.05M $2.43 M $2.48 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.15 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $4.84 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $4.79 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Harmony صافي التدفق سعر ONEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 $0.02 M 0.00 2026-08-15 $0.17 M 0.00 2026-08-14 -$0.09 M 0.00 2026-08-13 -$0.24 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Harmony (ONE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Harmony المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ONE $0.0006939 $0.0006939 $0.0006939 -4.74% 185.13M (USDT) تداول