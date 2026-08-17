شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OKB، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OKB، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن OKB

معلومات سعر OKB

ما هو OKB

الموقع الرسمي لـ OKB

اقتصاد توكن OKB

توقعات سعر OKB

سجل OKB

دليل شراء OKB

محول عملة OKB إلى الفيات

عقود OKB الفورية

OKB عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ OKB (OKB)

التحليل الفني اليوم لـ OKB (OKB)

توفر صفحة OKB تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OKB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OKB أدناه.

تغير سعر OKB (OKB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$103.648--+9.57%+28.08%+27.93%
اعرف المزيد عن سعر OKB

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OKB

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OKB عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 5
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
103.5666
103.5633
R2
103.5633
103.5595
R1
103.5566
103.5571
PP
103.5533
103.5533
S1
103.5466
103.5495
S2
103.5433
103.5471
S3
103.5366
103.5433

إشارات السوق الخاصة بـ OKB

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.45M
$1.87 M
$1.42 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ OKB

صافي التدفقسعر OKBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.40 M103.54
2026-08-16-$1.00 M104.42
2026-08-15$0.59 M107.57
2026-08-14$1.44 M105.69
2026-08-13$2.49 M101.26

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن OKB

تداول أسواق OKB (OKB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OKB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOKB
$103.648
$103.648$103.648
-0.74%
2.25K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OKB إلى USD

المبلغ

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 103.648 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.