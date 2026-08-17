التحليل الفني اليوم لـ OKB (OKB) توفر صفحة OKB تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OKB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OKB أدناه. التسجيل

تغير سعر OKB (OKB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $103.648 -- +9.57% +28.08% +27.93%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OKB

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OKB عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 5 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 5 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 103.5666 103.5633 R2 103.5633 103.5595 R1 103.5566 103.5571 PP 103.5533 103.5533 S1 103.5466 103.5495 S2 103.5433 103.5471 S3 103.5366 103.5433

إشارات السوق الخاصة بـ OKB صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.45M $1.87 M $1.42 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.39 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ OKB صافي التدفق سعر OKBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.40 M 103.54 2026-08-16 -$1.00 M 104.42 2026-08-15 $0.59 M 107.57 2026-08-14 $1.44 M 105.69 2026-08-13 $2.49 M 101.26 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق OKB (OKB) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OKB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT OKB $103.648 $103.648 $103.648 -0.74% 2.25K (USDT) تداول