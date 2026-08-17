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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nosana، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nosana، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NOS

معلومات سعر NOS

ما هو NOS

الوثيقة البيضاء لـ NOS

الموقع الرسمي لـ NOS

اقتصاد توكن NOS

توقعات سعر NOS

سجل NOS

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عقود NOS الفورية

NOS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Nosana (NOS)

التحليل الفني اليوم لـ Nosana (NOS)

توفر صفحة Nosana تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nosana أدناه.

تغير سعر Nosana (NOS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2515---5.01%-3.43%-10.98%
اعرف المزيد عن سعر Nosana

تدفق رأس المال الخاص بـ Nosana

صافي التدفقسعر NOSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.25
2026-08-16$0.00 M0.26
2026-08-15$0.00 M0.26
2026-08-14$0.00 M0.26
2026-08-13$0.00 M0.26

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Nosana (NOS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nosana المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNOS
$0.25146
$0.25146$0.25146
-2.62%
284.93K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NOS إلى USD

المبلغ

NOS
NOS
USD
USD

1 NOS = 0.2515 USD

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