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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Numeraire، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Numeraire، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو NMR

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التحليل الفني اليوم لـ Numeraire (NMR)

التحليل الفني اليوم لـ Numeraire (NMR)

توفر صفحة Numeraire تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NMR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Numeraire أدناه.

تغير سعر Numeraire (NMR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$8.095---5.27%-19.21%-13.08%
اعرف المزيد عن سعر Numeraire

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Numeraire

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Numeraire عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
8.0763
8.0756
R2
8.0756
8.0752
R1
8.0753
8.075
PP
8.0746
8.0746
S1
8.0743
8.0742
S2
8.0736
8.074
S3
8.0733
8.0736

إشارات السوق الخاصة بـ Numeraire

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.71M
$8.45 M
$9.16 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Numeraire

صافي التدفقسعر NMRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M8.11
2026-08-16-$0.01 M8.12
2026-08-15$0.00 M8.17
2026-08-14-$0.01 M8.08
2026-08-13$0.00 M8.31

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Numeraire

تداول أسواق Numeraire (NMR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Numeraire المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNMR
$8.095
$8.095$8.095
-0.27%
6.77K (USDT)
/USDCNMR
$8.075
$8.075$8.075
-0.27%
6.92K (USDT)
/ETHNMR
$0.004247
$0.004247$0.004247
-1.46%
610.88 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NMR إلى USD

المبلغ

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 8.095 USD

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