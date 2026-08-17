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التحليل الفني اليوم لـ AINFT (NFT)

التحليل الفني اليوم لـ AINFT (NFT)

توفر صفحة AINFT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NFT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AINFT أدناه.

تغير سعر AINFT (NFT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000000282--+1.51%+6.65%-1.30%
اعرف المزيد عن سعر AINFT

تدفق رأس المال الخاص بـ AINFT

صافي التدفقسعر NFTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AINFT

تداول أسواق AINFT (NFT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AINFT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNFT
$0.000000282
$0.000000282$0.000000282
+0.24%
187.26B (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NFT إلى USD

المبلغ

NFT
NFT
USD
USD

1 NFT = 0.00000 USD

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