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المزيد عن NEXO

معلومات سعر NEXO

ما هو NEXO

الوثيقة البيضاء لـ NEXO

الموقع الرسمي لـ NEXO

اقتصاد توكن NEXO

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عقود NEXO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Nexo (NEXO)

التحليل الفني اليوم لـ Nexo (NEXO)

توفر صفحة Nexo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEXO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nexo أدناه.

تغير سعر Nexo (NEXO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.7112---2.02%-4.38%-18.36%
اعرف المزيد عن سعر Nexo

تدفق رأس المال الخاص بـ Nexo

صافي التدفقسعر NEXOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.71
2026-08-16-$0.03 M0.70
2026-08-15$0.00 M0.72
2026-08-14-$0.02 M0.71
2026-08-13$0.00 M0.72

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Nexo (NEXO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nexo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEXO
$0.7112
$0.7112$0.7112
+0.70%
119.19K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEXO إلى USD

المبلغ

NEXO
NEXO
USD
USD

1 NEXO = 0.7112 USD

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