توكنوميكس Nexo (NEXO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nexo (NEXO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nexo (NEXO) Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. الموقع الرسمي: https://nexo.com الوثيقة البيضاء: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 اشتر NEXO الآن!

توكنوميكس Nexo (NEXO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nexo (NEXO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 857.63M $ 857.63M $ 857.63M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 السعر الحالي: $ 1.3273 $ 1.3273 $ 1.3273 معرفة المزيد عن سعر Nexo (NEXO)

توكنوميكس Nexo (NEXO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nexo (NEXO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEXO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEXO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEXO، استكشف السعر المباشر لتوكن NEXO!

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