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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NEO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NEO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو NEO

الوثيقة البيضاء لـ NEO

الموقع الرسمي لـ NEO

اقتصاد توكن NEO

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التحليل الفني اليوم لـ NEO (NEO)

التحليل الفني اليوم لـ NEO (NEO)

توفر صفحة NEO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NEO أدناه.

تغير سعر NEO (NEO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.688---7.81%-14.41%-40.90%
اعرف المزيد عن سعر NEO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ NEO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ NEO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 6
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 1شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.6876
1.6873
R2
1.6873
1.6869
R1
1.6866
1.6867
PP
1.6863
1.6863
S1
1.6856
1.6859
S2
1.6853
1.6857
S3
1.6846
1.6853

إشارات السوق الخاصة بـ NEO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.12M
$6.20 M
$6.08 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.25 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.76 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ NEO

صافي التدفقسعر NEOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M1.69
2026-08-16$0.06 M1.68
2026-08-15-$0.02 M1.69
2026-08-14-$0.01 M1.71
2026-08-13-$0.04 M1.68

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق NEO (NEO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NEO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEO
$1.688
$1.688$1.688
+0.41%
35.60K (USDT)
/USDCNEO
$1.688
$1.688$1.688
+0.47%
33.24K (USDT)
/BTCNEO
$0.00002654
$0.00002654$0.00002654
-0.37%
4.81K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEO إلى USD

المبلغ

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1.688 USD

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