التحليل الفني اليوم لـ NEAR (NEAR) توفر صفحة NEAR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NEAR أدناه. التسجيل

تغير سعر NEAR (NEAR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.6482 -- -0.53% -13.55% +3.16%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ NEAR

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ NEAR عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.6476 1.6473 R2 1.6473 1.6469 R1 1.6466 1.6467 PP 1.6463 1.6463 S1 1.6456 1.6459 S2 1.6453 1.6457 S3 1.6446 1.6453

إشارات السوق الخاصة بـ NEAR صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.38M $50.69 M $51.08 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -1.16M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $8.39 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $9.55 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.50M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $33.89 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $34.40 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ NEAR صافي التدفق سعر NEARUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.07 M 1.64 2026-08-16 -$0.67 M 1.63 2026-08-15 -$0.38 M 1.64 2026-08-14 -$2.74 M 1.59 2026-08-13 $1.05 M 1.64 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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