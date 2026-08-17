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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NEAR، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NEAR، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NEAR

معلومات سعر NEAR

ما هو NEAR

الوثيقة البيضاء لـ NEAR

الموقع الرسمي لـ NEAR

اقتصاد توكن NEAR

توقعات سعر NEAR

سجل NEAR

دليل شراء NEAR

محول عملة NEAR إلى الفيات

عقود NEAR الفورية

NEAR عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ NEAR (NEAR)

التحليل الفني اليوم لـ NEAR (NEAR)

توفر صفحة NEAR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NEAR أدناه.

تغير سعر NEAR (NEAR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.6482---0.53%-13.55%+3.16%
اعرف المزيد عن سعر NEAR

المؤشرات الفنية الخاصة بـ NEAR

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ NEAR عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.6476
1.6473
R2
1.6473
1.6469
R1
1.6466
1.6467
PP
1.6463
1.6463
S1
1.6456
1.6459
S2
1.6453
1.6457
S3
1.6446
1.6453

إشارات السوق الخاصة بـ NEAR

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.38M
$50.69 M
$51.08 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-1.16M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$8.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$9.55 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.50M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$33.89 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$34.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ NEAR

صافي التدفقسعر NEARUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.07 M1.64
2026-08-16-$0.67 M1.63
2026-08-15-$0.38 M1.64
2026-08-14-$2.74 M1.59
2026-08-13$1.05 M1.64

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن NEAR

تداول أسواق NEAR (NEAR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NEAR المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEAR
$1.6488
$1.6488$1.6488
+1.47%
308.57K (USDT)
/USDCNEAR
$1.6443
$1.6443$1.6443
+1.18%
23.08K (USDT)
/USD1NEAR
$1.6477
$1.6477$1.6477
+1.44%
33.00K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEAR إلى USD

المبلغ

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1.6482 USD

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