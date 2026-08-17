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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NAVI Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NAVI Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NAVX

معلومات سعر NAVX

ما هو NAVX

الوثيقة البيضاء لـ NAVX

الموقع الرسمي لـ NAVX

اقتصاد توكن NAVX

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التحليل الفني اليوم لـ NAVI Protocol (NAVX)

التحليل الفني اليوم لـ NAVI Protocol (NAVX)

توفر صفحة NAVI Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NAVX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NAVI Protocol أدناه.

تغير سعر NAVI Protocol (NAVX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006999---11.37%-2.42%-37.62%
اعرف المزيد عن سعر NAVI Protocol

تدفق رأس المال الخاص بـ NAVI Protocol

صافي التدفقسعر NAVXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.02 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن NAVI Protocol

تداول أسواق NAVI Protocol (NAVX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NAVI Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNAVX
$0.006999
$0.006999$0.006999
-0.33%
7.87M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NAVX إلى USD

المبلغ

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0.006999 USD

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