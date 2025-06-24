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NAM السعر(NAM)

USD

مخطط أسعار NAM (NAM) المباشر

$0.02497
$0.02497$0.02497
+1.29%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول NAM

السعر الحالي لـ NAM (NAM) اليوم هو 0.02497 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من NAM إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق NAM:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 115.39K USD
- تغير سعر NAM خلال اليوم هو +1.29%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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NAM أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار NAM لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000318+1.29%
30 يوم$ -0.02503-50.06%
60 يوم$ -0.02503-50.06%
90 يوم$ -0.02503-50.06%
تغير سعر NAM اليوم

سجل اليوم NAM تغيرًا $ +0.000318 (+1.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NAM لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02503 (-50.06%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NAM لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NAM تغييرًا في $ -0.02503 (-50.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NAM لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02503 (-50.06%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

NAM معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار NAM: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.02401
$ 0.02401$ 0.02401

$ 0.02848
$ 0.02848$ 0.02848

$ 0.1732
$ 0.1732$ 0.1732

+1.01%

+1.29%

-50.06%

NAM معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 115.39K
$ 115.39K$ 115.39K

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ما هو NAM ( NAM )

مشروع Namada هي طبقة الخصوصية القابلة للتكوين في سلسلة الكتل المتعددة. وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى تعتمد على إثبات الحصة، وتحمي البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال توفير مركز أصول محمي، وتمكين معاملات محمية عبر السلاسل. نامادا قادرة على دعم أي أصل، ويمكن استخدامها لتحديث حماية البيانات للسلاسل الحالية، والتطبيقات اللامركزية (dapps)، والتوكن، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). Namada، المبنية أساسًا بلغة Rust، تستخدم إجماع CometBFT وبروتوكول IBC (التواصل بين سلاسل الكتل) لضمان التوافق بين السلاسل المتعددة، ولكن يمكن ترقيتها لدعم أنظمة بيئية إضافية تتجاوز IBC. من خلال الاستفادة من معايير التشفير المتقدمة مثل zk-SNARKs وإمكاناتها في التوافق، تُعتبر نامادا أداة تشفير أساسية مفيدة للمستخدمين لحماية بياناتهم على السلسلة أثناء التفاعل مع مجموعة واسعة من سلاسل الكتل والبروتوكولات الأخرى.

متوفر NAM على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك NAM الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NAMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول NAM على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء NAM سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر NAM

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل NAM، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NAM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNAM.

سجل أسعار NAM

يوفر تتبع مسار سعر NAM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NAM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار NAM.

توكنوميكس NAM (NAM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NAM (NAM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NAM والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NAM ( NAM )

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عملة NAM إلى العملات المحلية

1 NAM إلى VND
657.08555
1 NAM إلى AUD
A$0.0382041
1 NAM إلى GBP
0.0182281
1 NAM إلى EUR
0.0214742
1 NAM إلى USD
$0.02497
1 NAM إلى MYR
RM0.1058728
1 NAM إلى TRY
0.9893114
1 NAM إلى JPY
¥3.6166548
1 NAM إلى RUB
1.9568989
1 NAM إلى INR
2.1454224
1 NAM إلى IDR
Rp409.3441968
1 NAM إلى KRW
33.9726838
1 NAM إلى PHP
1.4195445
1 NAM إلى EGP
￡E.1.2497485
1 NAM إلى BRL
R$0.137335
1 NAM إلى CAD
C$0.0342089
1 NAM إلى BDT
3.0515837
1 NAM إلى NGN
38.6530606
1 NAM إلى UAH
1.0417484
1 NAM إلى VES
Bs2.57191
1 NAM إلى PKR
Rs7.1097081
1 NAM إلى KZT
12.9109882
1 NAM إلى THB
฿0.8152705
1 NAM إلى TWD
NT$0.7361156
1 NAM إلى AED
د.إ0.0916399
1 NAM إلى CHF
Fr0.019976
1 NAM إلى HKD
HK$0.1957648
1 NAM إلى MAD
.د.م0.2269773
1 NAM إلى MXN
$0.4749294
1 NAM إلى PLN
0.0911405

NAM المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NAM، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب NAM الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

NAM
NAM
USD
USD

1 NAM = 0.02497 USD

تداول

USDTNAM
$0.02497
$0.02497$0.02497
-9.50%

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