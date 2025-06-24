ما هو NAM ( NAM )

مشروع Namada هي طبقة الخصوصية القابلة للتكوين في سلسلة الكتل المتعددة. وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى تعتمد على إثبات الحصة، وتحمي البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال توفير مركز أصول محمي، وتمكين معاملات محمية عبر السلاسل. نامادا قادرة على دعم أي أصل، ويمكن استخدامها لتحديث حماية البيانات للسلاسل الحالية، والتطبيقات اللامركزية (dapps)، والتوكن، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). Namada، المبنية أساسًا بلغة Rust، تستخدم إجماع CometBFT وبروتوكول IBC (التواصل بين سلاسل الكتل) لضمان التوافق بين السلاسل المتعددة، ولكن يمكن ترقيتها لدعم أنظمة بيئية إضافية تتجاوز IBC. من خلال الاستفادة من معايير التشفير المتقدمة مثل zk-SNARKs وإمكاناتها في التوافق، تُعتبر نامادا أداة تشفير أساسية مفيدة للمستخدمين لحماية بياناتهم على السلسلة أثناء التفاعل مع مجموعة واسعة من سلاسل الكتل والبروتوكولات الأخرى.

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توقع سعر NAM

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل NAM، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NAM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNAM.

سجل أسعار NAM

يوفر تتبع مسار سعر NAM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NAM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار NAM.

توكنوميكس NAM (NAM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NAM (NAM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NAM والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NAM ( NAM )

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عملة NAM إلى العملات المحلية

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NAM المورد

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