NAM

مشروع Namada هي طبقة الخصوصية القابلة للتكوين في سلسلة الكتل المتعددة. وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى تعتمد على إثبات الحصة، وتحمي البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال توفير مركز أصول محمي، وتمكين معاملات محمية عبر السلاسل. نامادا قادرة على دعم أي أصل، ويمكن استخدامها لتحديث حماية البيانات للسلاسل الحالية، والتطبيقات اللامركزية (dapps)، والتوكن، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). Namada، المبنية أساسًا بلغة Rust، تستخدم إجماع CometBFT وبروتوكول IBC (التواصل بين سلاسل الكتل) لضمان التوافق بين السلاسل المتعددة، ولكن يمكن ترقيتها لدعم أنظمة بيئية إضافية تتجاوز IBC. من خلال الاستفادة من معايير التشفير المتقدمة مثل zk-SNARKs وإمكاناتها في التوافق، تُعتبر نامادا أداة تشفير أساسية مفيدة للمستخدمين لحماية بياناتهم على السلسلة أثناء التفاعل مع مجموعة واسعة من سلاسل الكتل والبروتوكولات الأخرى.

اسم العملة المشفرةNAM

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامNAMADA

مقدمةمشروع Namada هي طبقة الخصوصية القابلة للتكوين في سلسلة الكتل المتعددة. وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى تعتمد على إثبات الحصة، وتحمي البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال توفير مركز أصول محمي، وتمكين معاملات محمية عبر السلاسل. نامادا قادرة على دعم أي أصل، ويمكن استخدامها لتحديث حماية البيانات للسلاسل الحالية، والتطبيقات اللامركزية (dapps)، والتوكن، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). Namada، المبنية أساسًا بلغة Rust، تستخدم إجماع CometBFT وبروتوكول IBC (التواصل بين سلاسل الكتل) لضمان التوافق بين السلاسل المتعددة، ولكن يمكن ترقيتها لدعم أنظمة بيئية إضافية تتجاوز IBC. من خلال الاستفادة من معايير التشفير المتقدمة مثل zk-SNARKs وإمكاناتها في التوافق، تُعتبر نامادا أداة تشفير أساسية مفيدة للمستخدمين لحماية بياناتهم على السلسلة أثناء التفاعل مع مجموعة واسعة من سلاسل الكتل والبروتوكولات الأخرى.

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