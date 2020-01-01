توكنوميكس NAM (NAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NAM (NAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NAM (NAM) مشروع Namada هي طبقة الخصوصية القابلة للتكوين في سلسلة الكتل المتعددة. وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى تعتمد على إثبات الحصة، وتحمي البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال توفير مركز أصول محمي، وتمكين معاملات محمية عبر السلاسل. نامادا قادرة على دعم أي أصل، ويمكن استخدامها لتحديث حماية البيانات للسلاسل الحالية، والتطبيقات اللامركزية (dapps)، والتوكن، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). Namada، المبنية أساسًا بلغة Rust، تستخدم إجماع CometBFT وبروتوكول IBC (التواصل بين سلاسل الكتل) لضمان التوافق بين السلاسل المتعددة، ولكن يمكن ترقيتها لدعم أنظمة بيئية إضافية تتجاوز IBC. من خلال الاستفادة من معايير التشفير المتقدمة مثل zk-SNARKs وإمكاناتها في التوافق، تُعتبر نامادا أداة تشفير أساسية مفيدة للمستخدمين لحماية بياناتهم على السلسلة أثناء التفاعل مع مجموعة واسعة من سلاسل الكتل والبروتوكولات الأخرى. الموقع الرسمي: http://namada.net/ مستكشف الكتل: https://explorer75.org/namada/tokens/tnam1q9gr66cvu4hrzm0sd5kmlnjje82gs3xlfg3v6nu7 اشتر NAM الآن!

توكنوميكس NAM (NAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NAM (NAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1732 $ 0.1732 $ 0.1732 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.02003 $ 0.02003 $ 0.02003 معرفة المزيد عن سعر NAM (NAM)

توكنوميكس NAM (NAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NAM (NAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAM، استكشف السعر المباشر لتوكن NAM!

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