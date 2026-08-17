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المزيد عن MOVR

معلومات سعر MOVR

ما هو MOVR

الوثيقة البيضاء لـ MOVR

الموقع الرسمي لـ MOVR

اقتصاد توكن MOVR

توقعات سعر MOVR

سجل MOVR

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محول عملة MOVR إلى الفيات

عقود MOVR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Moonriver (MOVR)

التحليل الفني اليوم لـ Moonriver (MOVR)

توفر صفحة Moonriver تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MOVR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moonriver أدناه.

تغير سعر Moonriver (MOVR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.7752---33.69%-40.74%-64.30%
اعرف المزيد عن سعر Moonriver

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Moonriver

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Moonriver عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.7746
0.7743
R2
0.7743
0.7739
R1
0.7736
0.7737
PP
0.7733
0.7733
S1
0.7726
0.7729
S2
0.7723
0.7727
S3
0.7716
0.7723

إشارات السوق الخاصة بـ Moonriver

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$8.81 M
$9.23 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.92 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.88 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.32 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Moonriver

صافي التدفقسعر MOVRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.31 M0.77
2026-08-16-$0.22 M0.84
2026-08-15-$0.03 M0.89
2026-08-14-$0.15 M0.72
2026-08-13-$0.08 M0.82

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Moonriver (MOVR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moonriver المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMOVR
$0.7749
$0.7749$0.7749
-7.41%
124.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MOVR إلى USD

المبلغ

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 0.7752 USD

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