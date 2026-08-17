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المزيد عن METIS

معلومات سعر METIS

ما هو METIS

الوثيقة البيضاء لـ METIS

الموقع الرسمي لـ METIS

اقتصاد توكن METIS

توقعات سعر METIS

سجل METIS

دليل شراء METIS

محول عملة METIS إلى الفيات

عقود METIS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Metis (METIS)

التحليل الفني اليوم لـ Metis (METIS)

توفر صفحة Metis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ METIS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Metis أدناه.

تغير سعر Metis (METIS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.354---6.81%-12.20%-30.34%
اعرف المزيد عن سعر Metis

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Metis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Metis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 3
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 3شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.3553
2.3546
R2
2.3546
2.3539
R1
2.3533
2.3534
PP
2.3526
2.3526
S1
2.3513
2.3519
S2
2.3506
2.3514
S3
2.3493
2.3506

إشارات السوق الخاصة بـ Metis

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.38M
$6.33 M
$6.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Metis

صافي التدفقسعر METISUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M2.36
2026-08-16-$0.02 M2.39
2026-08-15$0.01 M2.41
2026-08-14-$0.03 M2.37
2026-08-13-$0.01 M2.42

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Metis (METIS) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMETIS
$2.354
$2.354$2.354
-1.29%
23.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة METIS إلى USD

المبلغ

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 2.354 USD

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