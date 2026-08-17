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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Meteora، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Meteora، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MET

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ما هو MET

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التحليل الفني اليوم لـ Meteora (MET)

التحليل الفني اليوم لـ Meteora (MET)

توفر صفحة Meteora تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Meteora أدناه.

تغير سعر Meteora (MET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1675--+4.23%+21.55%+17.79%
اعرف المزيد عن سعر Meteora

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Meteora

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Meteora عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1676
0.1675
R2
0.1675
0.1674
R1
0.1674
0.1673
PP
0.1673
0.1673
S1
0.1672
0.1672
S2
0.1671
0.1671
S3
0.167
0.1671

إشارات السوق الخاصة بـ Meteora

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.73M
$7.12 M
$7.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Meteora

صافي التدفقسعر METUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.17
2026-08-16-$0.01 M0.16
2026-08-15$0.00 M0.17
2026-08-14-$0.10 M0.16
2026-08-13$0.01 M0.16

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Meteora

تداول أسواق Meteora (MET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Meteora المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMET
$0.1678
$0.1678$0.1678
+2.81%
471.07K (USDT)
/USDCMET
$0.1676
$0.1676$0.1676
+2.82%
337.33K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MET إلى USD

المبلغ

MET
MET
USD
USD

1 MET = 0.1675 USD

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