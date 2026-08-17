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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Memecoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Memecoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MEME

معلومات سعر MEME

ما هو MEME

الوثيقة البيضاء لـ MEME

الموقع الرسمي لـ MEME

اقتصاد توكن MEME

توقعات سعر MEME

سجل MEME

دليل شراء MEME

محول عملة MEME إلى الفيات

عقود MEME الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Memecoin (MEME)

التحليل الفني اليوم لـ Memecoin (MEME)

توفر صفحة Memecoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MEME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Memecoin أدناه.

تغير سعر Memecoin (MEME)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0004644---10.97%-15.34%-8.21%
اعرف المزيد عن سعر Memecoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Memecoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Memecoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0004643
0.0004642
R2
0.0004642
0.0004641
R1
0.0004641
0.0004641
PP
0.000464
0.000464
S1
0.0004639
0.0004639
S2
0.0004638
0.0004639
S3
0.0004637
0.0004638

إشارات السوق الخاصة بـ Memecoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-2.90M
$21.28 M
$24.18 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Memecoin

صافي التدفقسعر MEMEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.00
2026-08-16-$0.09 M0.00
2026-08-15-$0.09 M0.00
2026-08-14$0.09 M0.00
2026-08-13-$0.08 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Memecoin (MEME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Memecoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMEME
$0.0004648
$0.0004648$0.0004648
-2.88%
141.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MEME إلى USD

المبلغ

MEME
MEME
USD
USD

1 MEME = 0.0004644 USD

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