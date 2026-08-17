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المزيد عن MBX

معلومات سعر MBX

ما هو MBX

الوثيقة البيضاء لـ MBX

الموقع الرسمي لـ MBX

اقتصاد توكن MBX

توقعات سعر MBX

سجل MBX

دليل شراء MBX

محول عملة MBX إلى الفيات

عقود MBX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ MARBLEX (MBX)

التحليل الفني اليوم لـ MARBLEX (MBX)

توفر صفحة MARBLEX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MBX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MARBLEX أدناه.

تغير سعر MARBLEX (MBX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02073---7.79%-17.94%-47.39%
اعرف المزيد عن سعر MARBLEX

تدفق رأس المال الخاص بـ MARBLEX

صافي التدفقسعر MBXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.01 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MARBLEX

تداول أسواق MARBLEX (MBX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MARBLEX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMBX
$0.02072
$0.02072$0.02072
-1.32%
2.66M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MBX إلى USD

المبلغ

MBX
MBX
USD
USD

1 MBX = 0.02073 USD

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