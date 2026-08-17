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المزيد عن MBL

معلومات سعر MBL

ما هو MBL

الوثيقة البيضاء لـ MBL

الموقع الرسمي لـ MBL

اقتصاد توكن MBL

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التحليل الفني اليوم لـ Moviebloc (MBL)

التحليل الفني اليوم لـ Moviebloc (MBL)

توفر صفحة Moviebloc تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MBL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moviebloc أدناه.

تغير سعر Moviebloc (MBL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0005868---6.42%-14.66%-36.60%
اعرف المزيد عن سعر Moviebloc

تدفق رأس المال الخاص بـ Moviebloc

صافي التدفقسعر MBLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Moviebloc

تداول أسواق Moviebloc (MBL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moviebloc المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMBL
$0.0005868
$0.0005868$0.0005868
+0.72%
91.78M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MBL إلى USD

المبلغ

MBL
MBL
USD
USD

1 MBL = 0.0005867 USD

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