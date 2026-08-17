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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Maverick Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Maverick Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MAV

معلومات سعر MAV

ما هو MAV

الوثيقة البيضاء لـ MAV

الموقع الرسمي لـ MAV

اقتصاد توكن MAV

توقعات سعر MAV

سجل MAV

دليل شراء MAV

محول عملة MAV إلى الفيات

عقود MAV الفورية

MAV عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Maverick Protocol (MAV)

التحليل الفني اليوم لـ Maverick Protocol (MAV)

توفر صفحة Maverick Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Maverick Protocol أدناه.

تغير سعر Maverick Protocol (MAV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00942--+3.27%+5.21%-30.69%
اعرف المزيد عن سعر Maverick Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Maverick Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Maverick Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 5
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 2شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00941
0.00941
R2
0.00941
0.0094
R1
0.0094
0.0094
PP
0.0094
0.0094
S1
0.00939
0.00939
S2
0.00939
0.00939
S3
0.00938
0.00939

إشارات السوق الخاصة بـ Maverick Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.47M
$14.00 M
$14.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Maverick Protocol

صافي التدفقسعر MAVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.04 M0.01
2026-08-14-$0.07 M0.01
2026-08-13-$0.06 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Maverick Protocol (MAV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Maverick Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAV
$0.00942
$0.00942$0.00942
-1.53%
6.68M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MAV إلى USD

المبلغ

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.00942 USD

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