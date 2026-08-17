التحليل الفني اليوم لـ Maverick Protocol (MAV) توفر صفحة Maverick Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Maverick Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Maverick Protocol (MAV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00942 -- +3.27% +5.21% -30.69%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Maverick Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Maverick Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 5 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 4 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00941 0.00941 R2 0.00941 0.0094 R1 0.0094 0.0094 PP 0.0094 0.0094 S1 0.00939 0.00939 S2 0.00939 0.00939 S3 0.00938 0.00939

إشارات السوق الخاصة بـ Maverick Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.47M $14.00 M $14.47 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.09 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Maverick Protocol صافي التدفق سعر MAVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.01 2026-08-16 $0.03 M 0.01 2026-08-15 -$0.04 M 0.01 2026-08-14 -$0.07 M 0.01 2026-08-13 -$0.06 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Maverick Protocol (MAV) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Maverick Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MAV $0.00942 $0.00942 $0.00942 -1.53% 6.68M (USDT) تداول