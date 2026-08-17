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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Manta Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Manta Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MANTA

معلومات سعر MANTA

ما هو MANTA

الوثيقة البيضاء لـ MANTA

الموقع الرسمي لـ MANTA

اقتصاد توكن MANTA

توقعات سعر MANTA

سجل MANTA

دليل شراء MANTA

محول عملة MANTA إلى الفيات

عقود MANTA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Manta Network (MANTA)

التحليل الفني اليوم لـ Manta Network (MANTA)

توفر صفحة Manta Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MANTA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Manta Network أدناه.

تغير سعر Manta Network (MANTA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05695---3.22%-8.52%-28.11%
اعرف المزيد عن سعر Manta Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Manta Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Manta Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 3
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05696
0.05695
R2
0.05695
0.05694
R1
0.05694
0.05694
PP
0.05693
0.05693
S1
0.05692
0.05692
S2
0.05691
0.05692
S3
0.0569
0.05691

إشارات السوق الخاصة بـ Manta Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.50M
$6.67 M
$7.18 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Manta Network

صافي التدفقسعر MANTAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.06
2026-08-16-$0.02 M0.06
2026-08-15$0.00 M0.06
2026-08-14-$0.01 M0.06
2026-08-13-$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Manta Network

تداول أسواق Manta Network (MANTA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Manta Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMANTA
$0.05695
$0.05695$0.05695
-1.28%
1.23M (USDT)
/USDCMANTA
$0.05689
$0.05689$0.05689
-1.30%
969.63K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MANTA إلى USD

المبلغ

MANTA
MANTA
USD
USD

1 MANTA = 0.05695 USD

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