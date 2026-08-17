التحليل الفني اليوم لـ Manta Network (MANTA) توفر صفحة Manta Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MANTA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Manta Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Manta Network (MANTA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05695 -- -3.22% -8.52% -28.11%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Manta Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Manta Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 3 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05696 0.05695 R2 0.05695 0.05694 R1 0.05694 0.05694 PP 0.05693 0.05693 S1 0.05692 0.05692 S2 0.05691 0.05692 S3 0.0569 0.05691

إشارات السوق الخاصة بـ Manta Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.50M $6.67 M $7.18 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Manta Network صافي التدفق سعر MANTAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.06 2026-08-16 -$0.02 M 0.06 2026-08-15 $0.00 M 0.06 2026-08-14 -$0.01 M 0.06 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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