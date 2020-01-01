توكنوميكس Manta Network (MANTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Manta Network (MANTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Manta Network (MANTA) Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. الموقع الرسمي: https://manta.network/ الوثيقة البيضاء: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 مستكشف الكتل: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers اشتر MANTA الآن!

توكنوميكس Manta Network (MANTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Manta Network (MANTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 92.51M $ 92.51M $ 92.51M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 423.00M $ 423.00M $ 423.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10 $ 10 $ 10 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 السعر الحالي: $ 0.2187 $ 0.2187 $ 0.2187 معرفة المزيد عن سعر Manta Network (MANTA)

توكنوميكس Manta Network (MANTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Manta Network (MANTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MANTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MANTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MANTA، استكشف السعر المباشر لتوكن MANTA!

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