التحليل الفني اليوم لـ Decentraland (MANA) توفر صفحة Decentraland تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MANA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Decentraland أدناه. التسجيل

تغير سعر Decentraland (MANA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0635 -- -5.45% -9.38% -27.80%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Decentraland

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Decentraland عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 6 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 3 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06339 0.06339 R2 0.06339 0.06338 R1 0.06338 0.06338 PP 0.06338 0.06338 S1 0.06337 0.06337 S2 0.06337 0.06337 S3 0.06336 0.06337

إشارات السوق الخاصة بـ Decentraland صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.34M $2.44 M $2.78 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.89 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.83 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.94 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.91 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Decentraland صافي التدفق سعر MANAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.06 2026-08-16 -$0.01 M 0.06 2026-08-15 -$0.02 M 0.06 2026-08-14 -$0.04 M 0.06 2026-08-13 -$0.09 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Decentraland (MANA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decentraland المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MANA $0.0635 $0.0635 $0.0635 -0.53% 863.49K (USDT) تداول