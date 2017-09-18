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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Decentraland، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Decentraland، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MANA

معلومات سعر MANA

ما هو MANA

الوثيقة البيضاء لـ MANA

الموقع الرسمي لـ MANA

اقتصاد توكن MANA

توقعات سعر MANA

سجل MANA

دليل شراء MANA

محول عملة MANA إلى الفيات

عقود MANA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Decentraland (MANA)

التحليل الفني اليوم لـ Decentraland (MANA)

توفر صفحة Decentraland تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MANA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Decentraland أدناه.

تغير سعر Decentraland (MANA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0635---5.45%-9.38%-27.80%
اعرف المزيد عن سعر Decentraland

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Decentraland

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Decentraland عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 6
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 3شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06339
0.06339
R2
0.06339
0.06338
R1
0.06338
0.06338
PP
0.06338
0.06338
S1
0.06337
0.06337
S2
0.06337
0.06337
S3
0.06336
0.06337

إشارات السوق الخاصة بـ Decentraland

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.34M
$2.44 M
$2.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.89 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.83 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.94 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.91 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Decentraland

صافي التدفقسعر MANAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.06
2026-08-16-$0.01 M0.06
2026-08-15-$0.02 M0.06
2026-08-14-$0.04 M0.06
2026-08-13-$0.09 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Decentraland

تداول أسواق Decentraland (MANA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decentraland المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMANA
$0.0635
$0.0635$0.0635
-0.53%
863.49K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MANA إلى USD

المبلغ

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0.0635 USD

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