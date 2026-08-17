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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MAGIC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MAGIC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MAGIC

معلومات سعر MAGIC

ما هو MAGIC

الوثيقة البيضاء لـ MAGIC

الموقع الرسمي لـ MAGIC

اقتصاد توكن MAGIC

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سجل MAGIC

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عقود MAGIC الفورية

MAGIC عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ MAGIC (MAGIC)

التحليل الفني اليوم لـ MAGIC (MAGIC)

توفر صفحة MAGIC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAGIC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MAGIC أدناه.

تغير سعر MAGIC (MAGIC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04097---2.85%-1.71%-34.20%
اعرف المزيد عن سعر MAGIC

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MAGIC

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MAGIC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 10
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 3شراء 11
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04092
0.04091
R2
0.04091
0.0409
R1
0.0409
0.0409
PP
0.04089
0.04089
S1
0.04088
0.04088
S2
0.04087
0.04088
S3
0.04086
0.04087

إشارات السوق الخاصة بـ MAGIC

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.56M
$8.26 M
$8.83 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MAGIC

صافي التدفقسعر MAGICUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.04
2026-08-16-$0.03 M0.04
2026-08-15$0.01 M0.04
2026-08-14$0.05 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق MAGIC (MAGIC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MAGIC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAGIC
$0.04097
$0.04097$0.04097
-1.41%
2.26M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MAGIC إلى USD

المبلغ

MAGIC
MAGIC
USD
USD

1 MAGIC = 0.04097 USD

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