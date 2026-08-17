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المزيد عن LUNA

معلومات سعر LUNA

ما هو LUNA

الوثيقة البيضاء لـ LUNA

الموقع الرسمي لـ LUNA

اقتصاد توكن LUNA

توقعات سعر LUNA

سجل LUNA

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محول عملة LUNA إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Terra (LUNA)

التحليل الفني اليوم لـ Terra (LUNA)

توفر صفحة Terra تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LUNA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Terra أدناه.

تغير سعر Terra (LUNA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04224--+0.71%-8.08%-32.59%
اعرف المزيد عن سعر Terra

تدفق رأس المال الخاص بـ Terra

صافي التدفقسعر LUNAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.04
2026-08-16-$0.05 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.07 M0.04
2026-08-13-$0.03 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Terra (LUNA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Terra المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLUNA
$0.04224
$0.04224$0.04224
-1.23%
1.71M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LUNA إلى USD

المبلغ

LUNA
LUNA
USD
USD

1 LUNA = 0.04224 USD

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