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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Loopring، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Loopring، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LRC

معلومات سعر LRC

ما هو LRC

الوثيقة البيضاء لـ LRC

الموقع الرسمي لـ LRC

اقتصاد توكن LRC

توقعات سعر LRC

سجل LRC

دليل شراء LRC

محول عملة LRC إلى الفيات

عقود LRC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Loopring (LRC)

التحليل الفني اليوم لـ Loopring (LRC)

توفر صفحة Loopring تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LRC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Loopring أدناه.

تغير سعر Loopring (LRC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008414---13.26%-42.18%-48.42%
اعرف المزيد عن سعر Loopring

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Loopring

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Loopring عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 5
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 7حيادي 4شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0084
0.0084
R2
0.0084
0.00839
R1
0.00839
0.00839
PP
0.00839
0.00839
S1
0.00838
0.00838
S2
0.00838
0.00838
S3
0.00837
0.00838

إشارات السوق الخاصة بـ Loopring

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$1.63 M
$1.82 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Loopring

صافي التدفقسعر LRCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.04 M0.01
2026-08-13-$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Loopring (LRC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Loopring المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLRC
$0.008407
$0.008407$0.008407
-2.82%
6.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LRC إلى USD

المبلغ

LRC
LRC
USD
USD

1 LRC = 0.008414 USD

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