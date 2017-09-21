شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Chainlink، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Chainlink، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LINK

معلومات سعر LINK

ما هو LINK

الوثيقة البيضاء لـ LINK

الموقع الرسمي لـ LINK

اقتصاد توكن LINK

توقعات سعر LINK

سجل LINK

دليل شراء LINK

محول عملة LINK إلى الفيات

عقود LINK الفورية

LINK عقود Coin-M الآجلة

LINK عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Chainlink (LINK)

التحليل الفني اليوم لـ Chainlink (LINK)

توفر صفحة Chainlink تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LINK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Chainlink أدناه.

تغير سعر Chainlink (LINK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$9.511--+14.71%+14.77%-0.37%
اعرف المزيد عن سعر Chainlink

تحليل AI اليومي لـ Chainlink

تحليل Chainlink لتاريخ 2026-07-29

  • تدفقات خارجية كبيرة للأموال: سجلت LINK صافي تدفق خارجي للأموال بنحو 1.01 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أن معدل التمويل عند مستوى منخفض يبلغ 0.01%، مما يشير إلى ضعف الرغبة في الشراء بالسوق، واتجاه سيولي هبوطي، مما يشكل ضغطًا على سعر العملة.
  • استمرار تراجع نسبة المراكز: انخفضت نسبة عدد حاملي مراكز الشراء مقابل البيع في العقود الآجلة خلال الساعات القليلة الماضية من 3.11 إلى 2.94، بينما هوت نسبة حجم مراكز الشراء مقابل البيع لدى الحسابات النخبة بشكل حاد من 2.04 إلى 1.06، مما يدل على قيام كبار المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء أو التحول إلى البيع، وبالتالي يواجه سعر العملة مخاطر هبوطية على المدى القصير.
  • الأساسيات غير مُسعَّرة: على الرغم من زيادة العناوين على الشبكة وتوسع نظام CCIP البيئي، إلا أن السعر ظل لفترة طويلة دون المستويات المرتفعة السابقة ولم يظهر قوة متزامنة، وأصبحت السوق غير مبالية بالأخبار الإيجابية، كما يواجه الجانب الفني ضغوطًا من المتوسطات المتحركة، مما يستدعي الحذر من تقلبات وتصحيحات سعرية.

تحليل Chainlink لتاريخ 2026-07-28

  • استمرار تدفق الأموال: تم تسجيل صافي تدفقات داخلة بنحو 2.43 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما عكس اتجاه التدفقات الخارجة السابق، ويظهر زيادة الرغبة في الشراء عند المستويات المنخفضة، مما يوفر دعماً لسعر العملة.
  • تفوق المراكز الطويلة في العقود: حافظت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لحسابات النخبة على مستوى فوق 3.1، وتجاوز حجم الشراء النشط حجم البيع بشكل ملحوظ في بعض الفترات، مما يعكس رغبة قوية من قبل الأموال الرئيسية في الصعود.
  • نمو قوي على الشبكة: ارتفع عدد عناوين الحيازة إلى حوالي 892 ألف عنوان، مع زيادة حادة في عدد المحافظ مؤخراً، مما يعكس توسع الأساسيات ويوفر زخماً محتملاً للارتداد القادم.

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Chainlink عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
9.507
9.506
R2
9.506
9.5048
R1
9.504
9.5041
PP
9.503
9.503
S1
9.501
9.5018
S2
9.5
9.5011
S3
9.498
9.5

إشارات السوق الخاصة بـ Chainlink

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$47.84 M
$47.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-4.49M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$163.53 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$168.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-11.54M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$290.42 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$301.96 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Chainlink

صافي التدفقسعر LINKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$1.12 M9.42
2026-08-16-$0.37 M9.39
2026-08-15$7.72 M9.50
2026-08-14$0.30 M8.86
2026-08-13-$0.68 M8.75

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Chainlink

تداول أسواق Chainlink (LINK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chainlink المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLINK
$9.511
$9.511$9.511
+1.23%
38.81K (USDT)
/USDCLINK
$9.503
$9.503$9.503
+1.19%
8.30K (USDT)
/ETHLINK
$0.004985
$0.004985$0.004985
+0.04%
507.93 (USDT)
/EURLINK
$8.186
$8.186$8.186
+0.80%
6.94K (USDT)
/USD1LINK
$9.505
$9.505$9.505
+1.13%
5.96K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LINK إلى USD

المبلغ

LINK
LINK
USD
USD

1 LINK = 9.511 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.