التحليل الفني اليوم لـ Chainlink (LINK)
تغير سعر Chainlink (LINK)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$9.511
|--
|+14.71%
|+14.77%
|-0.37%
تحليل AI اليومي لـ Chainlink
تحليل Chainlink لتاريخ 2026-07-29
- تدفقات خارجية كبيرة للأموال: سجلت LINK صافي تدفق خارجي للأموال بنحو 1.01 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أن معدل التمويل عند مستوى منخفض يبلغ 0.01%، مما يشير إلى ضعف الرغبة في الشراء بالسوق، واتجاه سيولي هبوطي، مما يشكل ضغطًا على سعر العملة.
- استمرار تراجع نسبة المراكز: انخفضت نسبة عدد حاملي مراكز الشراء مقابل البيع في العقود الآجلة خلال الساعات القليلة الماضية من 3.11 إلى 2.94، بينما هوت نسبة حجم مراكز الشراء مقابل البيع لدى الحسابات النخبة بشكل حاد من 2.04 إلى 1.06، مما يدل على قيام كبار المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء أو التحول إلى البيع، وبالتالي يواجه سعر العملة مخاطر هبوطية على المدى القصير.
- الأساسيات غير مُسعَّرة: على الرغم من زيادة العناوين على الشبكة وتوسع نظام CCIP البيئي، إلا أن السعر ظل لفترة طويلة دون المستويات المرتفعة السابقة ولم يظهر قوة متزامنة، وأصبحت السوق غير مبالية بالأخبار الإيجابية، كما يواجه الجانب الفني ضغوطًا من المتوسطات المتحركة، مما يستدعي الحذر من تقلبات وتصحيحات سعرية.
تحليل Chainlink لتاريخ 2026-07-28
- استمرار تدفق الأموال: تم تسجيل صافي تدفقات داخلة بنحو 2.43 مليون USDT خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما عكس اتجاه التدفقات الخارجة السابق، ويظهر زيادة الرغبة في الشراء عند المستويات المنخفضة، مما يوفر دعماً لسعر العملة.
- تفوق المراكز الطويلة في العقود: حافظت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لحسابات النخبة على مستوى فوق 3.1، وتجاوز حجم الشراء النشط حجم البيع بشكل ملحوظ في بعض الفترات، مما يعكس رغبة قوية من قبل الأموال الرئيسية في الصعود.
- نمو قوي على الشبكة: ارتفع عدد عناوين الحيازة إلى حوالي 892 ألف عنوان، مع زيادة حادة في عدد المحافظ مؤخراً، مما يعكس توسع الأساسيات ويوفر زخماً محتملاً للارتداد القادم.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Chainlink
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Chainlink عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء قوي
|بيع 1
|حيادي 0
|شراء 13
|المؤشرات الفنية:
|بيع
|بيع 8
|حيادي 1
|شراء 3
إشارات السوق الخاصة بـ Chainlink
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Chainlink
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$1.12 M
|9.42
|2026-08-16
|-$0.37 M
|9.39
|2026-08-15
|$7.72 M
|9.50
|2026-08-14
|$0.30 M
|8.86
|2026-08-13
|-$0.68 M
|8.75
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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