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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول LAB، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول LAB، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LAB

معلومات سعر LAB

ما هو LAB

الوثيقة البيضاء لـ LAB

الموقع الرسمي لـ LAB

اقتصاد توكن LAB

توقعات سعر LAB

سجل LAB

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عقود LAB الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ LAB (LAB)

التحليل الفني اليوم لـ LAB (LAB)

توفر صفحة LAB تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LAB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LAB أدناه.

تغير سعر LAB (LAB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07846---34.95%-56.70%-98.18%
اعرف المزيد عن سعر LAB

المؤشرات الفنية الخاصة بـ LAB

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ LAB عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0788
0.0787
R2
0.0787
0.0787
R1
0.0787
0.0787
PP
0.0786
0.0786
S1
0.0786
0.0786
S2
0.0785
0.0786
S3
0.0785
0.0785

إشارات السوق الخاصة بـ LAB

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-4.95M
$8.51 M
$13.46 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.82 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.72 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.26M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$7.76 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$7.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ LAB

صافي التدفقسعر LABUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن LAB

تداول أسواق LAB (LAB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر LAB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLAB
$0.07846
$0.07846$0.07846
-3.30%
2.70M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LAB إلى USD

المبلغ

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0.07846 USD

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