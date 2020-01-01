التحليل الفني اليوم لـ LAB (LAB) توفر صفحة LAB تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LAB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LAB أدناه. التسجيل

تغير سعر LAB (LAB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07846 -- -34.95% -56.70% -98.18%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ LAB

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ LAB عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 4 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0788 0.0787 R2 0.0787 0.0787 R1 0.0787 0.0787 PP 0.0786 0.0786 S1 0.0786 0.0786 S2 0.0785 0.0786 S3 0.0785 0.0785

إشارات السوق الخاصة بـ LAB صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -4.95M $8.51 M $13.46 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.10M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.82 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.72 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.26M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $7.76 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $7.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ LAB صافي التدفق سعر LABUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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