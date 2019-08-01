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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kusama، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kusama، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KSM

معلومات سعر KSM

ما هو KSM

الوثيقة البيضاء لـ KSM

الموقع الرسمي لـ KSM

اقتصاد توكن KSM

توقعات سعر KSM

سجل KSM

دليل شراء KSM

محول عملة KSM إلى الفيات

عقود KSM الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Kusama (KSM)

التحليل الفني اليوم لـ Kusama (KSM)

توفر صفحة Kusama تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KSM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kusama أدناه.

تغير سعر Kusama (KSM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.909---4.47%-8.30%-40.69%
اعرف المزيد عن سعر Kusama

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kusama

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kusama عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 3
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.9036
2.9023
R2
2.9023
2.9015
R1
2.9016
2.901
PP
2.9003
2.9003
S1
2.8996
2.8995
S2
2.8983
2.899
S3
2.8976
2.8983

إشارات السوق الخاصة بـ Kusama

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.26M
$1.51 M
$1.76 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kusama

صافي التدفقسعر KSMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M2.90
2026-08-16-$0.02 M2.93
2026-08-15-$0.01 M2.92
2026-08-14-$0.03 M2.86
2026-08-13-$0.02 M2.87

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Kusama (KSM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kusama المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKSM
$2.903
$2.903$2.903
-0.75%
19.33K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KSM إلى USD

المبلغ

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 2.909 USD

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