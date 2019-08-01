التحليل الفني اليوم لـ Kusama (KSM) توفر صفحة Kusama تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KSM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kusama أدناه. التسجيل

تغير سعر Kusama (KSM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $2.909 -- -4.47% -8.30% -40.69%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kusama

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kusama عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 3 شراء 19 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 1 شراء 11 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 2.9036 2.9023 R2 2.9023 2.9015 R1 2.9016 2.901 PP 2.9003 2.9003 S1 2.8996 2.8995 S2 2.8983 2.899 S3 2.8976 2.8983

إشارات السوق الخاصة بـ Kusama صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.26M $1.51 M $1.76 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Kusama صافي التدفق سعر KSMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 2.90 2026-08-16 -$0.02 M 2.93 2026-08-15 -$0.01 M 2.92 2026-08-14 -$0.03 M 2.86 2026-08-13 -$0.02 M 2.87 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Kusama (KSM) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kusama المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT KSM $2.903 $2.903 $2.903 -0.75% 19.33K (USDT) تداول