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المزيد عن KITE

معلومات سعر KITE

ما هو KITE

الوثيقة البيضاء لـ KITE

الموقع الرسمي لـ KITE

اقتصاد توكن KITE

توقعات سعر KITE

سجل KITE

دليل شراء KITE

محول عملة KITE إلى الفيات

عقود KITE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Kite AI (KITE)

التحليل الفني اليوم لـ Kite AI (KITE)

توفر صفحة Kite AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KITE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kite AI أدناه.

تغير سعر Kite AI (KITE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09342---7.64%-17.02%-58.89%
اعرف المزيد عن سعر Kite AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kite AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kite AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 1
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 1شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.09338
0.09337
R2
0.09337
0.09337
R1
0.09337
0.09337
PP
0.09336
0.09336
S1
0.09336
0.09336
S2
0.09335
0.09336
S3
0.09335
0.09335

إشارات السوق الخاصة بـ Kite AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.89M
$5.97 M
$6.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.53 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kite AI

صافي التدفقسعر KITEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.09
2026-08-16$0.02 M0.09
2026-08-15$0.09 M0.10
2026-08-14-$0.02 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Kite AI (KITE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kite AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKITE
$0.09335
$0.09335$0.09335
-1.55%
566.53K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KITE إلى USD

المبلغ

KITE
KITE
USD
USD

1 KITE = 0.09342 USD

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