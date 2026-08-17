التحليل الفني اليوم لـ Kite AI (KITE) توفر صفحة Kite AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KITE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kite AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Kite AI (KITE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.09342 -- -7.64% -17.02% -58.89%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kite AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kite AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 1 شراء 19 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 6 حيادي 1 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.09338 0.09337 R2 0.09337 0.09337 R1 0.09337 0.09337 PP 0.09336 0.09336 S1 0.09336 0.09336 S2 0.09335 0.09336 S3 0.09335 0.09335

إشارات السوق الخاصة بـ Kite AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.89M $5.97 M $6.86 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.53 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.53 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Kite AI صافي التدفق سعر KITEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.09 2026-08-16 $0.02 M 0.09 2026-08-15 $0.09 M 0.10 2026-08-14 -$0.02 M 0.09 2026-08-13 -$0.01 M 0.10 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Kite AI (KITE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kite AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT KITE $0.09335 $0.09335 $0.09335 -1.55% 566.53K (USDT) تداول